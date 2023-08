Estados Unidos caem nos oitavos de final do Mundial feminino

A seleção feminina dos Estados Unidos está fora do Campeonato do Mundo após perder frente à Suécia nas grandes penalidades dos oitavos de final.

As bicampeãs em título já tinha ficado perto de cair na fase de grupos frente a Portugal.

Os Estados Unidos tiveram as principais oportunidades da partida e a Suécia agradece uma grande exibição da guarda-redes Musovic, que evitou várias oportunidades de perigo flagrantes. O jogo acabou por ir para grandes penalidades e terminou até de forma caricata.

Na série de cinco penáltis, Bjorn e Blomqvist falharam os seus remates, Rapinoe e Sophia Smith também falharam para os Estados Unidos.

O momento decisivo foi na sétima grande penalidade. O'Hara atirou ao poste para os EUA e Hurtig marcou, mas sem antes um impasse na validação. Naeher defendeu a bola, que escapou para trás, e conseguiu ainda aliviar para longe. No entanto, a bola passou mesmo a linha de golo e a tecnologia do VAR acabou por confirmar, segundos mais tarde, o apuramento da Suécia.

A eliminação é histórica. É a primeira vez em nove edições do Mundial que os Estados Unidos ficam fora do pódio. A seleção venceu quatro edições e ficou pelo menos no "top-3" nas restantes.

Antes, os Países Baixos - a outra seleção que saiu do grupo de Portugal -, eliminou a África do Sul, por 2-0. Roord e Beerensteyn marcaram os golos.



Estão definidos os primeiros duelos dos quartos de final: Espanha-Países Baixos e Japão-Suécia.