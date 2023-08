Autogolo de Tobias Figueiredo dá vitória ao Goiás de Evangelista

O Goiás recebeu e venceu na noite de sábado o Fortaleza, por 1-0, graças a um autogolo do central português Tobias Figueiredo.

A equipa de Armando Evangelista confirmou o bom momento de forma graças ao azar de outro português. O central Tobias Figueiredo desviou a bola para a própria baliza aos 53 minutos de jogo.

Foi a estreia de Raphael Guzzo na convocatória do Goiás, mas ficou no banco o antigo médio do Vizela.

Quarto jogo consecutivo sem perder para o Goiás, com duas vitórias e dois empates. A equipa de Evangelista respira melhor na classificação do Brasileirão, sobe ao 15.º posto, com 19 pontos.

Já o Fortaleza tinha uma oportunidade para encostar-se às equipas na luta pela Libertadores, mas fica-se pelo 12.º lugar, com os mesmos 23 pontos. É a quarta derrota consecutiva.