Arsenal vence Supertaça com penálti de Fábio Vieira

O Arsenal bateu este domingo o Manchester City na Supertaça de Inglaterra. Os “gunners” venceram o desempate por penaltis por 4-2, após o empate a 1-1 conseguido aos 90+11’.

Os autores dos momentos decisivos saltaram todos do banco de suplentes: Cole Palmer entrou aos 63 minutos para marcar o golo do City aos 77 e Leandro Trossard foi a jogo ao minuto 75 para assinar o golo do empate do Arsenal. Já o português Fábio Vieira entrou em campo aos 87 minutos para marcar o último e decisivo penálti que deu a vitória ao emblema de Londres.

Bernardo Silva e Rúben Dias foram titulares e jogaram os 90 minutos pela equipa de Manchester. O médio até converteu a segunda penalidade da equipa de Pep Guardiola.

O Arsenal conquista assim o primeiro troféu da temporada em Inglaterra ao bater os “citizens” que na época passada conquistaram a Premier League, a FA Cup e a Liga dos Campeões.

A Liga inglesa arranca no dia 11 de agosto, com o campeão Manchester City a visitar o terreno do Burnley.