Ágata Filipa é a primeira portuguesa transferida por dinheiro para uma "Big-5"

Ágata Filipa está prestes a tornar-se a primeira jogadora portuguesa a transferir-se para uma das principais ligas da Europa por dinheiro.

A Renascença sabe que o Servette, da Suíça, tem acordo total para vender a lateral-esquerda internacional portuguesa, de 28 anos, a um clube do "top-5" de França, que não Lyon e Paris Saint-Germain.

Uma transferência pouco habitual, uma vez que, no futebol feminino, as jogadoras ainda trocam várias vezes de clube após terminarem contrato. Nunca uma jogadora portuguesa rumou a uma "Big-5" por dinheiro.

Ágata Filipa tinha mais um ano de contrato com as vice-campeãs helvéticas, a que se juntou no verão de 2022, proveniente das escocesas do Glasgow City. Na temporada passada, marcou quatro golos em 27 jogos e ajudou o Servette a conquistar a Taça da Suíça.

A defesa, que não integrou a convocatória de Portugal para o Mundial 2023, também passou por Casa Povo Martim, Valadares Gaia, com que venceu uma Supertaça, e Sporting de Braga. Ao serviço das minhotas, conquistou um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.