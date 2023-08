Manchester City anuncia contratação histórica de Gvardiol

O Manchester City oficializou a contratação do defesa Josko Gvardiol. É o defesa mais caro da história do futebol, tendo custado perto de 90 milhões de euros.

O central de 21 anos assinou um contrato válido por cinco anos no City, depois de ter estado duas temporadas no RB Leipzig, da Bundesliga alemã.

O processo de negociações foi longo entre o Leipzig e o Manchester City, com declarações públicas do clube alemão a reforçar que o acordo "ainda estava longe". O City acabou por chegar aos 90 milhões pretendidos pela direção do Leipzig.



Gvardiol, já internacional croata, passa a ser o defesa mais caro da história. O recorde era de Harry Maguire, contratado pelo Manchester United ao Leicester City por cerca de 87 milhões de euros.



"No ano passado todas as equipas queriam evitar o Manchester City. Infelizmente jogamos contra eles na Liga dos Campeões, é bom que agora já não vou ter de me preocupar mais com o Haaland", disse Gvardiol nas primeiras declarações como "citizen".

Pep Guardiola passa agora a ter um vasto leque de opções na defesa: Rúben Dias, Gvardiol, Nathan Aké, John Stones e Manuel Akanji. Aymeric Laporte continua integrado no plantel, mas é esperado que o central basco deixe o clube neste verão.