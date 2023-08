Goiás de Evangelista contrata português Guzzo

O Goiás, clube brasileiro treinado pelo português Armando Evangelista, anunciou a contratação do médio Raphael Guzzo.

O jogador português de 28 anos, que nasceu no Brasil, vai jogar pela primeira vez futebol no país.

Formado no Chaves e Benfica, Guzzo conta com passagens pelo Tondela, Reus, Famalicão, Chaves e Vizela, onde jogou nas últimas duas temporadas e meia.

Guzzo terminou contrato com o clube minhoto e estava livre no mercado de transferências.

Chega ao Goiás com o campeonato em curso. A equipa está no 16.º posto da classificação, o primeiro de manutenção, com 16 pontos somados.