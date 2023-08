Estreia de sonho de André Vidigal, com dois golos, pelo Stoke City na primeira jornada do Championship, a segunda divisão do campeonato inglês.

O extremo luso, de 24 anos, marcou duas vezes nos descontos da primeira parte, aos 45+3 e aos 45+8 minutos.

Chiquinho, cedido pelo Wolverhampton ao Stoke, também se estreou e jogou o último quarto de hora

O Stoke venceu o Roterham, de Cafu, por 4-1.