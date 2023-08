Giménez "tinha muitos interessados", mas seguiu conselho e ficou no Feyenoord

Santiago Giménez "tinha muitos interessados" - entre os quais o Benfica -, mas seguiu o conselho do pai e renovou contrato com o Feyenoord, fechando a porta à saída neste mercado de transferências.

Christian Giménez, pai do avançado mexicano, revela que aconselhou o filho a ficar no campeão dos Países Baixos.



"Estou incrivelmente feliz por ele permanecer no Feyenoord. Este é o clube do coração dele. E agora também do meu. Havia muito interesse nele, mas eu sempre disse ao Santi: "Fica no Feyenoord, rapaz. Tu encaixas aqui", disse, ao jornal "Algemeen Dagblad".

O avançado de 23 anos era o grande objetivo do Benfica para substituir Gonçalo Ramos, que está a caminho do Paris Saint-Germain, mas a renovação até 2027 - acrescentando um ano ao antigo vínculo - fecha essa porta.

Giménez fez uma primeira época no futebol europeu ao mais alto nível, com 23 golos marcados em 45 jogos disputados. Antes, jogou no Cruz Azul, onde foi formado.