Palmeiras de Abel Ferreira ganha vantagem nos oitavos de final da Libertadores

O Palmeiras foi até casa do Atlético Mineiro vencer por 1-0, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Libertadores.

Numa época que não está a correr da melhor forma para a equipa de Abel Ferreira, que está no terceiro lugar do Brasileirão a 12 pontos do líder Botafogo, voltar a vencer a Libertadores pode ser a solução para o Palmeiras.

O único golo da partida foi apontado por Raphael Veiga, com um forte remate à entrada da área aos 29 minutos de jogo.

O Palmeiras disputa o próximo jogo novamente fora de casa, no terreno do Fluminense, na madrugada de domingo. O apuramento para os quartos de final da Libertadores decide-se na próxima semana, em São Paulo.