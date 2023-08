Cristiano Ronaldo marca e mantém Al Nassr na Taça dos Campeões

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Luís Castro, empatou 1-1 contra o Zamalek e está nos quartos de final da Taça dos Clubes Campeões Árabes.

O golo “salvador” da equipa foi apontado por CR7, de cabeça, aos 87 minutos. É o segundo na época oficial para o capitão luso.

Já pela equipa egípcia tinha marcado Ahmed Sayed, de penálti, ao minuto 53.

Com este resultado, o Al Nassr soma cinco pontos e apura-se como segundo classificado no Grupo C, atrás do Al Shabab, que, também esta quinta-feira, venceu o Monastir, por 1-0.

Na próxima ronda, o Al Nassr vai defrontar os marroquinos do Raja Casablanca, já no domingo.

Nota para a estreia de Saio Mané, que entrou ao intervalo. Em campo estiveram todos os reforços: Alex Telles, Marcelo Brozovic e Seko Fofana