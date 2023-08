Alemanha eliminada, Colômbia e Marrocos seguem para os oitavos

A Alemanha, segunda no “ranking” do futebol feminino, foi eliminada no Mundial de 2023, ao empatar 1-1 com a Coreia do Sul, abrindo caminho para os oitavos à Colômbia e à estreante seleção de Marrocos.

As germânicas, campeãs do mundo em 2003 e 2007, foram incapazes de vencer na terceira e última jornada do Grupo H uma equipa sul-coreana que tinha perdido os dois primeiros jogos e foram ultrapassadas pelas marroquinas, que bateram as colombianas, por 1-0.

Apesar da derrota, a seleção sul-americana conservou o primeiro lugar da “poule”, o que lhe permite defrontar nos oitavos de final a Jamaica, segunda classificada do Grupo F, evitando o embate com a França, vencedora deste agrupamento, que vai ter pela frente as africanas.

A Alemanha, que foi também finalista vencida no Mundial de 1995 e ocupa o segundo lugar do ranking da FIFA, nunca tinha sido eliminada antes dos quartos de final em todas as participações anteriores, desfecho dificilmente previsível quando goleou Marrocos por 6-0 na estreia, há menos de duas semanas.

O afastamento da Alemanha na primeira fase constitui a maior surpresa do torneio até ao momento, apesar das eliminações do Brasil, campeão sul-americano, que ficou atrás da França e da Jamaica, e do Canadá, detentor do título olímpico, superado pela coanfitriã Austrália e a Nigéria, no Grupo B.

Em Brisbane, a eliminação das alemãs começou a ganhar forma logo aos seis minutos, quando a centrocampista So-Hyun Cho inaugurou o marcador, mas a vice-campeã europeia conseguiu igualar ainda antes do intervalo, aos 42, pela avançada Alexandra Popp.

O quarto golo de Popp na competição permitiu-lhe igualar a japonesa Hinata Miyazawa no topo da lista das melhores marcadoras, ambas com quatro remates certeiros, mas foi insuficiente para evitar a desilusão de uma das principais favoritas a conquistar o título mundial.

Isto porque em Perth, Marrocos conseguiu bater a Colômbia, graças a um golo marcado pela avançada Anissa Lahmari, aos 45+4 minutos, na recarga a uma grande penalidade apontada por Ghizlane Chebbak, tornando-se o primeiro país árabe a ultrapassar a fase de grupos.

Marrocos foi também a única das oito seleções estreantes a apurar-se para a fase a eliminar, ainda que a seleção portuguesa tenha estado muito perto de o conseguir, à custa dos Estados Unidos, bicampeões em título e vencedores de quatro das oito edições do Campeonato do Mundo.

Portugal terminou no terceiro lugar do Grupo E, depois de ter perdido com os Países Baixos, por 1-0, vencido o Vietname, por 2-0, e empatado 0-0 com os Estados Unidos, este último na terça-feira.

A nona edição do Mundial feminino de futebol decorre até 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.