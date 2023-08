Marcelo causa lesão arrepiante na Libertadores

Mal se apercebeu da gravidade da situação e ainda que acidentalmente, Marcelo ajoelhou-se no relvado em lágrimas, agarrado aos colegas de equipa. No final da partida, o experiente lateral deixou uma mensagem nas redes sociais.

O lateral-esquerdo acidentalmente pousou o pé em cima da perna do defesa Luciano Sánchez após um drible. O clube já confirmou uma luxação grave do jogador, que pode ficar um ano inteiro fora dos relvados.

Marcelo foi expulso depois do árbitro ver as imagens no VAR. O Fluminense perdia por 1-0, com golos de Ávalos na primeira parte.

A partida teve ainda outro momento caricato após a expulsão de Martín Arias, do Argentino Juniors. Como o treinador já tinha esgotado as alterações, o médio Heredia foi obrigado a assumir a baliza nos últimos 20 minutos.

Aos 87, o Fluminense conseguiu mesmo o empate com um grande remate de fora da área de Samuel Xavier.

Veja o lance da lesão de Luciano Sánchez. As imagens são impressionantes.