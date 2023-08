João Tralhão ruma à Turquia para ser adjunto de Nuri Sahin

João Tralhão vai ser adjunto do antigo jogador Nuri Sahin no Antalyaspor, da Turquia, adiantou "A Bola" e confirmou a Renascença.

Trata-se do regresso ao ativo para o técnico português, de 42 anos, que não treina desde que deixou o Vilafranquense, em 2021.

Tralhão tem um longo percurso na formação do Benfica. Em 2018/19, rumou ao Mónaco, para ser adjunto de Thierry Henry, e em 2020/21 teve a primeira experiência como treinador principal, em Vila Franca de Xira.

Esta é a terceira época de Sahin ao comando do Antalyaspor. Na primeira, foi jogador-treinador. O antigo médio internacional turco, de 34 anos, nascido na Alemanha, destacou-se no Borussia Dortmund e jogou no Real Madrid e no Liverpool, contudo, as lesões prejudicaram-lhe a carreira.