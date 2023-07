Treinador Paulo Menezes conquista Supertaça do Líbano

O treinador português Paulo Meneses e o médio Barata conquistaram, este domingo, pelo Al Nejmeh, a Supertaça do Líbano de futebol, ao vencer o Al Ahed, por 4-1 nas grandes penalidades, após empate 0-0 no tempo regulamentar.

Barata, de 27 anos, marcou um dos penáltis decisivos frente ao campeão em título Al Ahed, que permitiu ao vice Al Nejmeh, comandado pelo treinador português Paulo Meneses, de 45 anos, juntar a Supertaça à Taça do Líbano.

Nascido no Funchal, Vitor Freitas, conhecido por Barata, chegou a passar pelas camadas jovens do Sporting e, depois de integrar o Marítimo B, até 2018/19, está no seu sexto clube no estrangeiro, com passagens pela Grécia e Polónia.

O treinador Paulo Meneses, que comanda o Al Nejmeh desde 2022/23, depois de ter orientado o Lusitano Vildemoinhos (2020/21), conta com várias experiências no estrangeiro, entre as quais a de observador para a seleção espanhola de futebol.