Japão goleia a Espanha no Mundial feminino

A seleção do Japão, campeã mundial em 2011, goleou a Espanha, por 4-0, na última jornada da fase de grupos do Mundial feminino.

Uma entrada forte da seleção asiática determinou o desfecho da partida desde cedo. Aos 12 minutos, Miyazawa abriu o marcador, após uma grande desmarcação de Endo.

Ueki fez o segundo, aos 29 minutos, em mais um contra-ataque rápido e letal do Japão. Ainda antes do intervalo, o Japão deu mais uma machadada com o "bis" de Miyazawa. Já perto do final, Tanaka conduziu um ataque pela direita, puxou para o corredor central e colocou a bola no ângulo.

A Espanha dominou por completo a posse de bola, com quase 80%, mas não conseguiu criar grandes oportunidades de golo.

O Japão encerra a fase de grupos no primeiro lugar, só com vitórias, 11 golos marcados e sem qualquer golo sofrido. Nos oitavos de final, vai medir forças com a Noruega.

A Espanha fica a lamber as feridas da pesada goleada e defronta a Suíça.