Cristiano Ronaldo marcou na vitória do Al-Nassr

O avançado Cristiano Ronaldo estreou-se a marcar esta temporada pelo Al-Nassr.

O capitão da seleção nacional assinou o segundo golo da vitória do Al-Nassr, por 4-1, sobre os tunisinos do Monastir.

Esta é a primeira vitória do clube de Riade esta época, passando para a liderança do grupo C da Taça dos Clubes Campeões Árabes.

Depois de começar no banco no jogo de estreia - um empate com o Al-Shabab - Ronaldo marcou na primeira vez que foi lançado a titular pelo treinador Luís Castro.