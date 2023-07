Campeãs olímpicas caem com estrondo. Austrália e Nigéria nos "oitavos" do Mundial

As campeãs olímpicas estão fora do Mundial feminino. O Canadá foi goleado pela Austrália, por 4-0, esta segunda-feira, e falha o acesso aos oitavos de final, para que se apuraram as anfitriãs e a Nigéria.

As canadianas estavam na "pole position" para serem uma das duas seleções do grupo B apuradas para a fase a eliminar, no entanto, o bis de Hayley Raso, aos nove e 39 minutos, deixou adivinhar que a missão seria mais complicada depois do que se esperava.

A Austrália, que à entrada da última jornada tinha as contas complicadas, "matou", aos 58 minutos, a reação do Canadá na segunda parte, com um golo de Mary Fowler. Ao minuto 94, Steph Catley fez o 4-0 de grande penalidade.

A República da Irlanda despede-se do primeiro Mundial da sua história sem vitórias - fica com duas derrotas e, na derradeira jornada, um empate, sem golos, frente à Nigéria. As africanas seguem para o "mata-mata".

No final de contas, a Austrália passa em primeiro lugar, com seis pontos, e a Nigéria em segundo, com quatro. As australianas vão jogar com o vencedor do grupo D - é a Inglaterra, neste momento, que ocupa essa posição - e as nigerianas com o segundo classificado - Dinamarca e China partilham esse estatuto, por agora, com três pontos, cada.