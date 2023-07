Arsenal inaugura estátua de Wenger

O Arsenal inaugurou uma estátua de Arsène Wenger junto ao Estádio Emirates, em homenagem ao antigo treinador da equipa.

O treinador francês orientou o clube de Londres durante 22 temporadas, entre 1996 e 2018, tendo vencido um total de 17 troféus: três campeonatos, sete FA Cups e sete Taças da Liga.

Wenger deixou o clube no final de 2018 e o Arsenal inaugura agora uma estátua que já estava prometida e anunciada há algum tempo. A obra é do escultor Jim Guy e pesa perto de meia tonelada.

O técnico francês marcou uma era na Premier League e fez o que até hoje nunca ninguém conseguiu: um campeonato conquistado sem qualquer derrota, em 2003/04. Para além de Wenger, só Thierry Henry tem uma estátua no exterior do Emirates.

"É o maior treinador da história do clube. Deu a todos nós fantásticas memórias e trouxe uma revolução ao clube, desde a época invencível até à mudança para o Emirates. É totalmente justo que esta estátua agora esteja no exterior do estádio", disse Tim Lewis, vice-presidente.

Mikel Arteta, atual treinador do Arsenal, foi jogador dos "gunners" sob o comando técnico de Wenger, e acredita que "o treinador merece completamente esta homenagem. Ficará para sempre aqui. Estou muito agradecido por ter sido treinado por ele e por ter-me eleito capitão de equipa".

Para além da estátua, Wenger vai estar presente no estádio para ser homenageado pelo clube e adeptos na Emirates Cup frente ao Mónaco na próxima quarta-feira.