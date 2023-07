Al Nassr empata na estreia oficial de Luís Castro

O Al Nassr não foi além de um empate sem golos frente ao Al Shabab na estreia oficial do treinador português Luís Castro.

Numa partida a contar para a Liga dos Campeões asiática, as duas equipas anularam-se.

Cristiano Ronaldo começou o jogo no banco de suplentes e foi lançado por Luís Castro já na segunda parte, aos 62 minutos do encontro. Jogadores de destaque como Talisca, Alex Telles e Fofana também só entraram em campo no segundo tempo.

O campeonato saudita arranca só a 14 de agosto, mas o Al Nassr terá mais dois jogos da Champions antes do arranque da liga, frente ao US Monastirienne, da Tunísia, no dia 31 de julho, e contra os egípcios do Zamalek, a 3 de agosto.