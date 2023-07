EUA e Países Baixos empatam e complicam contas de Portugal

Países Baixos e Estados Unidos empataram, a um golo, no outro jogo do grupo E, em que está inserido Portugal, no Mundial feminino 2023.

As neerlandesas entraram melhor e chegaram ao golo aos 17 minutos, por intermédio de Jill Roord, com um remate rasteiro à entrada da área, a especialidade da nova jogadora do Manchester City.

Os EUA muito pouco faziam para contrariar a superioridade adversária, contudo, chegou ao empate numa bola parada. Rose Lavelle bateu um canto para o primeiro poste e Lindsey Horan cabeceou lá para dentro.

Países Baixos e EUA chegam aos quatro pontos e estão empatados na frente do grupo E, contra zero de Portugal e Vietname.

Este resultado complica as contas a Portugal, que tem de derrotar o Vietname e - a não ser que os Países Baixos percam na última jornada, o que é altamente improvável - terá, depois, de bater também os EUA.