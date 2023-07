Al Hilal de Jorge Jesus empata na estreia oficial

O Al Hilal, equipa treinada pelo técnico português Jorge Jesus, não foi além de um empate (0-0) com o Al Ahly Tripoli para a Taça dos Clubes Campeões Árabes.

O jogo, o primeiro oficial desta temporada, foi a contar para a fase de grupos da competição.

Com este resultado, fica tudo empatado no Grupo B com um ponto. Al Sadd e Wydad, as restantes equipas do grupo, também empataram a zero.

O português Rúben Neves, esteve no onze escolhido por Jorge Jesus para este jogo. Também Koulibaly e Carrillo foram titulares na partida.

Esta quinta-feira entra em ação o Al Ittihad (Grupo A), de Nuno Espírito Santo e Jota, e amanhã o Al Nassr (Grupo C), de Cristiano Ronaldo e Luís Castro.



