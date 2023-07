Roma de Mourinho perto de contratar Renato Sanches

A Roma, de José Mourinho, estará muito perto de um acordo com o Paris Saint-Germain para fechar o empréstimo do internacional português Renato Sanches.



O médio de 25 anos está integrado no estágio de pré-época do PSG no Japão, mas já sabe que não deve continuar no clube.

O português trocou o Lille pelo PSG na época passada, mas não conseguiu convencer numa temporada marcada por lesões. Marcou dois golos em 27 jogos.

O futuro passará pela Serie A. A Roma, que tem o português Tiago Pinto como diretor geral, terá já fechado o empréstimo de Renato Sanches com opção de compra, cujo valor ainda não é conhecido.

Depois de deixar o Benfica em 2016/17, Renato Sanches conta com passagens pelo Bayern de Munique, Swansea City, Lille e PSG.