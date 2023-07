Polga detido no Brasil por não pagar pensão de alimentos

Anderson Polga, antigo capitão do Sporting, foi detido em Porto Alegre na terça-feira devido à falta de pagamento da pensão alimentar dos filhos.

O ex-jogador, hoje com 44 anos, foi detido pela polícia cívil num evento com outros antigos jogadores no estádio do Grémio. Não são conhecidos muitos detalhes sobre o caso, mas a imprensa brasileira aponta para uma dívida a rondar os 62 mil euros.

Formado no Grémio, Polga jogou no Sportinmg durante nove épocas, entre 2003 e 2012. Apontou quatro golos em 342 jogos pelos leões e venceu quatro títulos: duas Taças de Portugal e duas Supertaças.

O grande troféu no palmarés de Polga é o Campeonato do Mundo que venceu ao serviço da seleção brasileira em 2002.