Mbappé rejeita Al Hilal, que contrata Verratti ao PSG

Kylian Mbappé rejeitou a proposta para rumar ao Al Hilal, da Arábia Saudita, segundo o jornal "L'Équipe". A equipa orientada por Jorge Jesus fechou, no entanto, a contratação de outro nome consagrado do PSG: Marco Verratti.

O PSG tinha recebido e aceitado uma proposta de 300 milhões de euros do clube saudita para evitar a saída de Mbappé a custo zero no próximo verão. No entanto, Mbappé não tem interesse em deixar a Europa.

O internacional francês está em último ano de contrato e rejeita a renovação, o que levou o PSG a deixar o avançado fora do estágio de pré-época no Japão e colocá-lo no mercado de transferências.

Mbappé, de 24 anos, é uma das maiores figuras do futebolo mundial. Soma 279 golos em menos de 400 jogos na carreira.

Jorge Jesus vai, no entanto, receber outro jogador vindo do PSG. O médio Marco Verratti está muito perto de fechar acordo para reforçar o meio-campo do clube saudita. O italiano de 30 anos jogou as últimas 11 temporadas ao serviço do Paris Saint-Germain.

Também esta quarta-feira, o Al Hilal anunciou a contratação de Malcom, que deixa o Zenit por uma verba a rondar os 60 milhões de euros.

Malcom e Verratti juntam-se a um plantel que já se reforçou com Rúben Neves, Koulibaly e Milinkovic-Savic.