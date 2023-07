Japão e Espanha são as primeiras apuradas para "oitavos" do Mundial

Japão e Espanha são as primeiras seleções apuradas para os oitavos de final do Mundial feminino 2023.

Esta quarta-feira, as japonesas, que tinham goleado a Zâmbia na ronda inaugural por 5-0, derrotaram a Costa Rica por 2-0 na jornada 2. Hikaru Naomoto, aos 25 minutos, e Aoba Fujimoto, aos 27, decidiram o jogo.

A Espanha, que derrotara as costarriquenhas na primeira jornada por 3-0, venceu agora a Zâmbia também por 5-0. Teresa Abelleira abriu o marcador, ao minuto 9, com um grande golo, e Jenni Hermoso e Alba Redondo (que entrou para "matar" a reação zambiana) bisaram.

Com estes resultados, Japão e Espanha chegam aos seis pontos - as ibéricas estão em primeiro pela diferença de golos - e apuram-se para os oitavos de final. Costa Rica e Zâmbia, sem pontos, estão eliminadas.

Na terceira e última jornada, japonesas e espanholas decidem quem vence o grupo C, e costarriquenhas e zambianas definem terceiro e quarto lugares. Encontros marcados para segunda-feira, às 8h00.

A vencedora do grupo C joga com a segunda classificada do grupo A (Nova Zelândia, Noruega, Suíça e Filipinas) e a segunda com a primeira.