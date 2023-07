Canadá vence pela primeira vez e tira Irlanda do Mundial

A República da Irlanda está fora do Mundial feminino 2023, depois de perder, esta quarta-feira, por 2-1, com o Canadá, que obteve a sua primeira vitória na presente edição à segunda jornada da fase de grupos.

As irlandesas até começaram em grande, com um golo olímpico de Katie McCabe - o primeiro da história das estreantes "Girls In Green" em Mundiais - logo aos quatro minutos. No entanto, ainda nos descontos da primeira parte, um autogolo de Megan Connolly empatou o jogo.

Na segunda parte, inverteu-se a tendência da primeira e o Canadá foi superior. Ao minuto 53, Adriana Leon deu a vitória às campeãs olímpicas.

Isto deixa a Irlanda sem pontos, no último lugar do grupo B, contra quatro do Canadá, líder, três da Austrália, segunda, e um da Nigéria, terceira. Australianas e nigerianas ainda não disputaram a segunda jornada.

A Irlanda está matematicamente eliminada porque, seja qual for o resultado do Austrália-Nigéria, duas equipas do grupo - passam apenas duas aos oitavos de final - ficarão fora do alcance das europeias.

Na próxima jornada, a Irlanda tenta obter a sua primeira vitória de sempre em fases finais do Mundial, frente à Nigéria, ao passo que Austrália e Canadá medem forças entre si. Todas menos a Irlanda ainda sonham com os "oitavos". Os jogos serão na segunda-feira, às 11h00.

Possíveis classificações após o jogo:



Austrália - 6 pontos

Canadá - 4

Nigéria - 1

Irlanda - 0

ou

Canadá - 4 pontos

Austrália - 4

Nigéria - 2

Irlanda - 0

ou

Canadá - 4 pontos

Nigéria - 4

Austrália - 3

Irlanda - 0