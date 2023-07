Grupo A em ebulição. Noruega e Suíça anulam-se, Filipinas derrota Nova Zelândia

O grupo A do Mundial feminino está em polvorosa. A Noruega, favorita a terminar em primeiro, está em último, depois do nulo desta terça-feira frente à Suíça, e a Nova Zelândia, que entrara em grande no torneio que organiza, perdeu com as Filipinas, a equipa teoricamente mais fraca.

O dia começou com a notícia de que Caroline Graham Hansen e Ingrid Engen, as duas estrelas do Barcelona, ficariam no banco diante da Suíça, depois de terem criticado publicamente as opções da selecionadora, a lendária antiga jogadora Hege Riise, para o encontro de estreia.

Mesmo antes do apito inicial, ficou também a conhecer-se que a grande estrela norueguesa, Ada Hegerberg, sofrera uma lesão na virilha, no aquecimento, e não poderia jogar. Entrou Sophie Haug para o lugar.

O jogo com a Suíça foi de domínio dividido, com as equipas a sobreporem-se uma à outra em períodos diferentes. Contudo, nenhuma conseguiu desatar o nó, um resultado que favorece mais as helvéticas.

No outro jogo do grupo, as estreantes Filipinas devolveram a anfitriã Nova Zelândia, que surpreendera a Noruega no primeiro jogo, à terra. Aos 24 minutos, após cruzamento da direita, Sarina Bolden cabeceou entre os centrais e aproveitou a atrapalhação da guarda-redes para marcar o primeiro golo da história das filipinas em Mundiais.

As neozelandesas reagiram e insistiram em busca do golo. Ao minuto 64, Jacqui Hand acertou no poste e, quatro minutos depois, meteu mesmo a bola na baliza, mas o golo foi anulado por fora de jogo milimétrico de Hannah Wilkinson, antiga jogadora do Sporting, em fase anterior da jogada. Uma decisão do videoárbitro que causou polémica.