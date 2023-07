Colômbia fecha primeira jornada com vitória sobre a Coreia

A Colômbia fechou a primeira jornada da fase de grupos do Mundial feminino 2023 com uma vitória sobre a Coreia do Sul, por 1-0, esta terça-feira.

Catalina Usme, de grande penalidade, aos 30 minutos, e a adolescente do Real Madrid Linda Caicedo (18 anos), nove minutos depois, resolveram o jogo a favor da seleção sul-americana.

No outro jogo do grupo H, a Alemanha goleou Marrocos, por 6-0. As europeias lideram, com três pontos, os mesmos da Colômbia. Nos últimos lugares, estão as coreanas e as marroquinas, sem pontos.

As quatro equipas voltam a jogar, na segunda jornada, no domingo. O Coreia do Sul-Marrocos realiza-se às 5h30 e o Alemanha-Colômbia está marcado para as 10h30.