Lesão no ombro pode afastar Palhinha do início da época

O internacional português João Palhinha sofreu uma lesão esta madrugada, num jogo de pré-época frente ao Brentford, nos Estados Unidos.

O médio de 28 anos tem sido associado a uma transferência neste verão. Liverpool e West Ham são os clubes mais interessados em Palhinha, sendo que os londrinos já viram rejeitada uma proposta a rondar os 50 milhões de euros.

Palhinha saiu com dores no ombro e Marco Silva confirma a gravidade da lesão: "Não está com bom aspeto. Provavelmente deslocou o ombro. Amanhã terá de fazer mais exames e ficará mais claro, mas espero que não seja mais uma lesão de longa duração".

O Fulham arranca a temporada no dia 12 de agosto em casa do Everton e João Palhinha fica agora em risco de falhar essa partida.

O médio foi uma das surpresas da época passada na Premier League. Transferido do Sporting, Palhinha teve impacto imediato, com quatro golos apontados em 40 jogos disputados.

Os leões são parte interessado numa possível transferência de Palhinha, uma vez que reservaram 10% da mais-valia de uma futura transferência. Palhinha custou 20 milhões de euros ao Fulham no verão passado.