Al Hilal de Jorge Jesus tenta contratação de Mbappé

Os sauditas do Al Hilal, clube orientado por Jorge Jesus, apresentou uma proposta recorde de 300 milhões de euros ao PSG para a contratação de Kylian Mbappé.

O avançado recusou renovar contrato com a equipa francesa e o PSG colocou o jogador à venda no mercado de transferências. O objetivo é recuperar algum investimento, uma vez que Mbappé está em final de contrato e poderá sair a custo-zero no próximo verão.

O PSG está também convencido que Mbappé já tem um pré-acordo com o Real Madrid para a próxim a época.

No entanto, a Arábia Saudita tenta desviar um dos melhores jogadores do mundo e apresentou uma proposta recorde de 300 milhões de euros por Mbappé, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Mbappé, de 24 anos, é uma das maiores figuras do futebolo mundial. Soma 279 golos em menos de 400 jogos na carreira.