​Mundial Feminino. EUA entram a ganhar no grupo de Portugal

Os Estados Unidos venceram esta sábado o Vietname, por 3-0, na primeira jornada do Campeonato do Mundo Feminino de futebol, que decorre na Nova Zelândia e na Austrália.



As norte-americanas, uma das adversárias de Portugal no Grupo E, somaram os três pontos com golos de Sophia Smith (14 e 45+7 minutos) e de Lindsey Doran (77), numa partida disputada no Estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia. Veja aqui o resumo.

O outro embate da primeira jornada do Grupo E, o Portugal-Países Baixos, está marcado para domingo, às 8h30 da manhã [hora de Lisboa], e terá acompanhamento ao minuto no site da Renascença.