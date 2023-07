PSG deixa Mbappé fora do estágio de pré-época na Ásia

Kylian Mbappé está fora da digressão de pré-época do Paris Saint-Germain no Japão e na Coreia do Sul, segundo o "L'Équipe".

Esta decisão de Luis Enrique surge depois de o internacional francês, de 24 anos, ter deixado passar o prazo - 15 de julho - para sinalizar se quer renovar contrato - expira em 2024 -ou deixar o clube em definitivo.

De acordo com o "L'Équipe", os responsáveis do clube francês estão convencidos que Mbappé já tem um acordo com o Real Madrid.

Mbappé já disse várias vezes que pretende ficar no PSG, no entanto, não quer renovar contrato. Cenário que o clube rejeita terminantemente, uma vez que, conforme explicou o presidente, Nasser Al-Khelaifi, não está disposto a perder o avançado a "custo zero" no próximo verão.

O português Nuno Mendes também ficou fora dos convocados para a digressão de pré-época, devido a lesão. Por outro lado, Luis Enrique leva Sefir Nhaga, de 17 anos, Vitinha, Danilo Pereira e Renato Sanches.