Canadá escorrega na estreia, Suíça e Espanha vencem confortavelmente

A seleção do Canadá, sétima do "ranking" mundial, não foi além de um empate, sem golos, na estreia no Campeonato do Mundo feminino frente à Nigéria.

Christine Sinclair, lenda do futebol canadiano, teve a grande oportunidade do encontro, mas desperdiçou uma grande penalidade que foi defendida pela guarda-redes Nnadozie, aos 50 minutos de jogo.

Já em cima do apito final, Abiodun foi expulsa do lado da Nigéria, com cartão vermelho direto, após consulta do VAR. Fica encerrada a primeira jornada do grupo B, com a Austrália a liderar de forma isolada. A Irlanda está no último posto, sem qualquer ponto somado.

Mais tarde, a Suíça bateu as Filipinas confortavelmente, por 2-0, num jogo de sentido único.

Bachmann, de grande penalidade, abriu o marcador, aos 45 minutos, e Piubel dilatou vantagem no segundo tempo, aos 64 minutos. A Suíça partilha liderança do grupo A com a Nova Zelândia, que surpreendeu a Noruega no jogo inaugural do Mundial.

Já a Espanha atropelou a seleção da Costa Rica, num jogo com quase 80% de posse de bola e 45 remates para apenas um das adversárias.

A seleção espanhola marcou três na primeira parte e fechou a contagem do jogo em seis minutos. Aos 21 minutos, Valeria Del Campo abriu o marcador para a Espanha com um autogolo. Aitana Bonmatí dilatou vantagem dois minutos depois e Esther González fez o terceiro, aos 27.

Jenni Hermoso ainda falhou uma grande penalidade aos 34 minutos e a Espanha apenas controlou até final, apesar de ter dominado por completo.

A Espanha entra bem e espera pelo outro resultado do grupo entre Japão e Zâmbia, marcado para sábado.