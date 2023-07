Nem Benfica nem Lázio. Kerkez vai jogar no Bournemouth

Foi o alvo nº1 do Benfica para reforçar a lateral-esquerda na próxima época e o namoro durou quase todo o verão, a Lázio também chegou a ser hipótese, mas o futuro de Milos Kerkez não será nem Portugal nem Itália. O jovem húngaro vai jogar no 15º colocado da última edição da Premier League, o Bournemouth.

Kerkez chega a Inglaterra depois de duas épocas nos neerlandeses do AZ Alkmaar, que o contrataram ao Milan, onde completou a formação, em 2021.

No início do mês, foi noticiado que o Benfica desistiu da contratação do lateral do AZ Alkmaar.

As águias abandoram as negociações porque seria necessário um investimento demasiado grande para contratar o húngaro, depois do interesse no lateral ter disparado por parte de outros clubes de ligas mais competitivas.

Entretanto, as águias fecharam a contratação de David Jurásek para a lateral esquerda e o jogador até já se estreou a marcar no dia em que jogou pela primeira vez com a camisola encarnada, ao apontar o terceiro golo da vitória por 3-1 no jogo de preparação com o Basileia.