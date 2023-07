Mundial feminino. Tiroteio faz três mortos junto ao hotel da seleção da Noruega

Um tiroteio no centro de Auckland, na Nova Zelândia, fez dois mortos e seis feridos junto ao hotel onde está hospedada a seleção feminina da Noruega, que dará o pontapé de saída do Campeonato do Mundo dentro de algumas horas.

De acordo com as informações locais, a situação já foi controlada, mas há a confirmação de dois mortos e seis feridos. O atirador foi também abatido, segundo as autoridades.

Apesar da proximidade, toda a comitiva norueguesa estará em segurança, no dia em que está previsto o arranque do Mundial, que será dado precisamente pela Noruega frente à seleção da casa, a Nova Zelândia, pelas 8h00 da manhã (hora portuguesa).

"Foi o primeiro incidente deste género que tivemos e logo na pior altura. É horrível", disse o presidente da autarquia de Auckland, Wayne Brown.

A seleção portuguesa está hospedada a cerca de 13 quilómetros e, de acordo com o Canal 11 e a Sport TV, não há planos para uma alteração da programação diário.