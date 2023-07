Manchester United contrata sucessor de De Gea no Inter

O Manchester United confirmou, esta quinta-feira, a contratação do guarda-redes André Onana ao Inter de Milão.

Embora os dois clubes não revelem valores, a imprensa inglesa avança que Onana custou 55 milhões de euros, bónus incluídos. O internacional camaronês, de 27 anos, assina contrato válido para as próximas cinco temporadas, ou seja, até 2028, com opção para mais uma época.

Formado no Barcelona, Onana reencontra Erik ten Hag, que o treinou no Ajax, onde o guarda-redes jogou de 2015 a 2022. Na temporada passada, rumou ao Inter a "custo zero", em final de contrato com os neerlandeses, e agora, um ano depois, rende mais de meia centena de milhões de euros.

Com o Inter, Onana conquistou a Taça de Itália e a Supertaça, e chegou à final da Liga dos Campeões. No Manchester United, herda o posto do espanhol David De Gea, que deixou os "red devils" após terminar contrato.