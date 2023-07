Feijóo, líder do PP em Espanha. “Não descartaria fazer o que Macron fez com Mbappé”

O candidato às eleições de domingo em Espanha, e líder do Partido Popular, Alberto Feijóo, disse esta quinta-feira, em entrevista ao jornal “As”, que não excluiria fazer o mesmo que Emanuelle Macron fez para evitar a saída de Mbappé do PSG no ano passado.

Quando questionado se intercederia para que uma estrela do futebol espanhol não fosse para outra liga como Macron fez no último defeso com Mbappé, Feijóo respondeu: “Não vou criticar Macron, mas porque não? Se eu conhecesse bem o atleta e pudesse influenciar sua decisão, não o descartaria”.

Emmanuel Macron, presidente francês, confessou que integrou a operação que convenceu Kylian Mbappé a ficar no Paris Saint-Germain.

O presidente assume que foi questionado "de forma informal e amigável" e que se limitou a defender os interesses do país.

"Eu asseguro que não intervenho em nenhuma transferência. Sou como qualquer cidadão no que diz respeito ao desporto, com vontade de ver um bom jogo e de apoiar uma equipa, neste caso o Marselha. Tive uma conversa com o Mbappé há uns tempos, simplesmente para aconselhá-lo a ficar em França. Quando questionado de forma informal e amigável, é papel de um presidente defender o país", disse, ao La Montagne.