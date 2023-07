Receita cobre custos no Mundial feminino mais visto de sempre

A FIFA prevê que o Mundial 2023, na Nova Zelândia e na Austrália, quebre recordes de audiência e de público nos estádios, mostrando um sinal do crescimento do futebol feminino.

O presidente da FIFA anunciou, esta quarta-feira, em conferência de imprensa, em Auckland, na véspera da abertura do torneio, que os lucros do Mundial vão cobrir os custos de organização e marketing.

Infantino foi repetidamente questionado sobre as garantias dos prémios distribuídos às jogadoras - 30 mil euros dólares cada -, mas evitou responder, porque "o dinheiro é sempre um assunto delicado".

No entanto, garantiu que a entidade criou pela primeira vez um programa comercial independente, "que gerou valores interessantes", de 500 milhões de euros, que permite cobrir os custos do torneio.

"Os olhos do mundo estarão aqui. Esperamos atingir um quarto da população mundial, dois mil milhões a assistir a pelo menos um jogo", disse a secretária-geral da FIFA, Fatma Samoura.

Mais bilhetes vendidos que nunca

Samoura garantiu que os bilhetes vendidos para a prova já superam os do Mundial 2019, em França: 1.375.000 já vendidos e muitos ainda disponíveis. "Vai ser o Mundial feminino com maior público."

A imprensa da Nova Zelândia, porém, deu conta de que as vendas ficaram muito aquém do esperado neste país, diferente do que acontece na Austrália. Perante este cenário, Infantino dirigiu uma mensagem específica à população neozelandesa para que apoie o futebol feminino:

"Será um espetáculo realmente único. Muitas pessoas ainda acreditam que o futebol feminino não é um grande jogo, que é uma cópia barata do futebol masculino, mas quando o vêem percebem que é fantástico."

"O nível [do futebol feminino] aumentou nos últimos dez anos e as melhores jogadoras estão aqui", acrescentou o presidente da FIFA.

O Mundial arranca na quinta-feira, pelas 8h00, com o jogo entre a anfitriã Nova Zelândia e a Noruega, que se defrontam no Eden Park, em Auckland, em embate da ronda inaugural do Grupo A.

Portugal estreia-se em Mundiais femininos no domingo, às 8h30, perante os Países Baixos. Jogo com acompanhamento ao minuto na Renascença.