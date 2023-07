Manchester United renova com Marcus Rashford até 2028

O Manchester United anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com o Manchester United até 2028.

"Eu entrei no Manchester United como um menino de sete anos com um sonho. Essa mesma paixão, orgulho e determinação para ter sucesso ainda me move sempre que tenho a honra de vestir esta camisola", lançou o avançado, de 25 anos, em declarações reproduzidas no site oficial do terceiro classificado da Premier League na última época.

Formado na Academia Wythenshawe, Rashford já fez 359 jogos e marcou 123 golos pelos "red devils" desde que fez sua estreia na equipa principal em 2016, e fez uma grande temporada em 2022/23, marcando 30 golos.

Rashford é companheiro de equipa dos internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.