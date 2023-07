Depois do Sporting, Bellerín está de regresso ao Bétis

O Bétis anunciou o regresso do lateral Hector Bellerín, que passou pelo Sporting na temporada passada. Assina contrato de longa duração até 2028.

O internacional espanhol foi o substituto de curta duração para Pedro Porro, que rumou ao Tottenham em janeiro. Com alguns problemas físicos, Bellerín não se conseguiu afirmar e fez apenas 13 partidas, nas quais registou um golo.

Bellerín foi emprestado pelo Barcelona ao Sporting, clube pelo qual tinha assinado apenas por um ano. Existia a possibilidade de Bellerín continuar em Alvalade em definitivo, mas tal não aconteceu.

Aos 28 anos, regressa a um estádio onde foi feliz. Bellerín destacou-se no Bétis em 2021/22, com cinco assistências em 31 jogos disputados e uma Taça do Rei conquistada. Volta um ano depois, após uma temporada aquém do esperado no Barça e Sporting.

Antes, Bellerín terminou a formação no Arsenal e foi em Londres que jogou entre 2013 e 2021.

Veja o vídeo de apresentação do Bétis, inspirado no estilo do diretor Wes Anderson.