Avançada brasileira do Benfica falha Mundial feminino por lesão

Nycole, avançada brasileira do Benfica, vai falhar o Campeonato do Mundo feminino devido a lesão.

A jogadora de 23 anos, nas águias desde 2019, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante um jogo-treino na segunda-feira e não vai recuperar a tempo de disputar o Mundial.

Nycole, sete vezes internacional pelo Brasil, iria disputar o Mundial pela primeira vez na sua carreira. A avançada apontou 16 golos e 5 assistências em 37 jogos na última temporada pelo Benfica.

O Brasil - também com Ana Vitória do Benfica nas convocadas - vai disputar o grupo F do Mundial frente à Jamaica, França e Panamá.