Ronaldo bate recorde do Guinness. É o atleta mais bem pago do ano

Cristiano Ronaldo voltou ao topo da lista dos atletas mais bem pagos de 2023.

Nos últimos 12 meses - entre 1 de maio de 2022 e 1 de maio de 2023 - é estimado que o futebolista português, de 38 anos, tenha ganhado 136 milhões de dólares (cerca de 121 milhões de euros). Os ganhos fora do campo fizeram com que o jogador do Al Nassr fosse condecorado pelo Guinness World Record com o título de maior rendimento anual de um atleta em 2023.

É a primeira vez desde 2017 e a terceira em toda a carreira que Cristiano Ronaldo é distinguido com o título de atleta mais bem pago do ano.

A receita recorde do capitão da seleção nacional é composta por 46 milhões de dólares (quase 41 milhões de euros) ganhos dentro de campo e por 90 milhões de dólares (80 milhões de euros) vindos de patrocínios, publicidade e da marca CR7.

O futebolista português destronou Lionel Messi, que no ano de 2022 foi o atleta mais bem pago do ano, com um rendimento estimado de 130 milhões de dólares (cerca de 116 milhões de euros).

No pódio, a seguir a Cristiano Ronaldo, estão outros dois futebolistas: Messi e Kylian Mbappé.