Palmeiras de Abel prolonga crise de resultados com novo empate

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, não foi além de um empate a um golo em casa do Internacional, em Porto Alegre, e prolonga a série de maus resultados.

A equipa orientada pelo português somou o quinto jogo consecutivo sem vencer para o Brasileirão, com duas derrotas e três empates. O Palmeiras está no 6.º lugar da tabela classificativa, com 25 pontos somados e a 14 de distância do Botafogo, agora orientado por Luís Castro.

O Cruzeiro de Pepa também não foi além do nulo, em casa, contra o Coritiba e ocupa o 10.º posto da tabela.

Já o Bahia, de Renato Paiva, perdeu em casa do Athletico Paranaense por 2-0 e também prolonga a sua má série, uma vez que não vence há quatro jogos e está no 16.º lugar da tabela, muito próximo dos lugares de despromoção.