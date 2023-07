Botafogo segue imparável no Brasileirão

O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino, por 2-0, e continua firme na liderança do Brasileirão.

A nova equipa do treinador português Bruno Lage, que ainda não esteve no banco, ganhou com golos de Carlos Eduardo, aos 48 minutos, e de Di Plácido, aos 61.

O Botafogo somou três pontos sobre o Bragantino, do português Pedro Caixinha, e garantiu a sexta vitória consecutiva.

Com 15 jornadas disputadas, o Botafogo lidera o campeonato brasileiro, com 39 pontos.

Em segundo lugar está o Flamengo, com 26 pontos e menos um jogo. A equipa carioca defronta este domingo o Fluminense.

O Bragantino está em sexto lugar, com 26 pontos.

O Cruzeiro, orientado por Pepa, empatou este domingo com o Coritiba.