Recorde em Inglaterra. Declan Rice no Arsenal por 120 milhões

O médio Declan Rice foi este sábado anunciado como reforço do Arsenal, na maior transferência na história do futebol inglês.

Declan Rice deixa o West Ham e muda-se para o Arsenal a troco de uma verba a rondar os 120 milhões de euros.

O jogador de 24 anos tem 43 internacionalizações pela seleção inglesa e representou o país no Euro2020 e no Mundial de 2022.

Declan Rice era capitão do West Ham, clube pelo qual disputou 245 partidas e conquistou uma Liga Conferência.

Em declarações ao site do Arsenal, o médio admite que foi "muito difícil" deixar o West Ham, mas espera passar os melhores anos da carreira ao serviço dos "gunners".

"No futebol surgem oportunidades incríveis. Grandes clubes, como o Arsenal, vieram atrás de mim e é muito difícil recusar. Só tens uma carreira e eu realmente acredito no que Mikel Arteta [treinador do Arsenal] está a construir aqui. Estou realmente ansioso pelo futuro com o Arsenal", declarou Declan Rice.

O Arsenal está a apostar forte na nova temporada. Na sexta-feira, anunciou a contratação do defesa central Jurrien Timber, ao Ajax, por 40 milhões de euros. O defesa central neerlandês de 22 anos era considerado um dos pilares do clube de Amsterdão.

Os "gunners" também contrataram o avançado alemão Kai Havertz, que nas últimas temporadas representou o Chelsea. O Arsenal terá desembolsado 70 milhões de euros.