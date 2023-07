Vietname, adversário de Portugal no Mundial, sofre goleada

O Vietname, que defronta Portugal na fase de grupos do Mundial feminino, perdeu, esta sexta-feira, por 9-0, frente a Espanha, em particular realizado em Auckland, na Nova Zelândia.

As espanholas já estavam a vencer por 2-0 antes do intervalo. A goleada engordou na segunda parte, com sete golos.



Esther González e Salma Paralluelo bisaram. Os outros cinco golos foram marcados por jogadoras diferentes.

Portugal vai defrontar o Vietname no dia 27 de julho. A estreia está marcada para o dia 23, com os Países Baixos. O último jogo vai ser contra os Estados Unidos, atuais campeãs do mundo, a 1 de agosto.