Otávio no Al Nassr? Ronaldo diz que "ainda não há novidades"

O Al Nassr vai reforçar o plantel, mas ainda não há novidades, afirmou esta sexta-feira Cristiano Ronaldo, em declarações aos jornalistas no Algarve.

O craque português foi questionado sobre o mercado de transferências. Sobre o alegado interesse do clube saudita em Otávio, do FC Porto, Ronaldo diz que não está nada fechado.

"Totalmente mentira. Lançam a notícia, mas não há nada finalizado. O Al Nassr já teve dez jogadores que iam para lá e não se viu nada. Sabemos que vamos reforçar, isso é claro, mas ainda nada em concreto", declarou o avançado.

Cristiano Ronaldo diz que a liga saudita está a crescer e que, obviamente, o Al Nassr vai reforçar a equipa para competir com os rivais.

"Fala-se de muitos jogadores, eu não falo porque não sou agente. Fala-se do Otávio, como mais 10 ou 15 que têm falado, ainda não há novidades. Obviamente vamos reforçar a equipa, mas não há nomes ainda", assegurou.



Cristiano Ronaldo assistiu, na bancada, à vitória do Al Nassr num jogo de preparação com o Farense, por 5-1, no Algarve.



O Al Nassr, treinado pelo português Luís Castro (ex-Botafogo), vai agora participar na Algarve Cup, onde vai defrontar o Celta de Vigo e o Benfica.