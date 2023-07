Abel cai na Taça e já vai em quatro jogos sem vencer

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, foi eliminado nos quartos de final da Taça do Brasil, na madrugada desta quarta-feira, ao perder com o São Paulo, em casa, por 2-1, na segunda mão.

O Verdão precisava de vencer, depois de ter perdido (1-0) na primeira mão, e arrancou o jogo nesse sentido, com um golo de Joaquin Piquerez, aos 34 minutos. Porém, um quarto de hora depois, Caio Paulista repôs o empate. Ao minuto 89, David sentenciou o jogo e a eliminatória.

Esta derrota marca o quarto jogo consecutivo (dois empates e duas derrotas) do Palmeiras sem vencer. Nos últimos dez jogos, a equipa de Abel só venceu quatro, o que tem gerado contestação dos adeptos.

O próximo jogo dos vigentes campeões brasileiros está marcado para domingo, no terreno do Internacional. Desafio a contar para a 15.ª jornada do Brasileirão, de que o Palmeiras é, atualmente, quinto classificado.