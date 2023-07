Panamá marca final inédita da Gold Cup frente ao México

O Panamá eliminou os Estados Unidos, na madrugada desta quinta-feira, e apurou-se para uma final inédita da Golden Cup com o México, que afastou a Jamaica.

Para chegar à sua terceira final do torneio, que reúne as melhores seleções da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe), o Panamá superou os EUA, detentores do troféu, em San Diego, no desempate por grandes penalidades (5-4), após igualdade a 0-0 no tempo regulamentar e 1-1 no prolongamento.

Ivan Anderson colocou o Panamá em vantagem, aos 99 minutos, mas Jesus Ferreira empatou para os Estados Unidos, aos 105 minutos. Nos penáltis, o Panamá venceu a seleção norte-americana por 5-4.

O México venceu a Jamaica, por 3-0, em Las Vegas,e marca presença pela 11.ª vez na final, com saldo de oito vitórias (1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015 e 2019) e duas finais perdidas (2007 e 2021).

A seleção mexicana venceu de forma clara a Jamaica por 3-0, com golos de Henry Martin, aos dois minutos, Luis Chávez (30) e Roberto Alvarado (90+3).

A final será disputada no domingo em Ingelwood, na Califórnia.