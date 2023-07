Dele Alli confidencial. De vítima de abuso sexual ao tráfico de drogas

Dele Alli esteve à conversa com o antigo internacional inglês e jogador do Manchester United, Gary Neville, no programa The Overlap, e abriu o livro sobre os traumas da sua vida: abusos sexuais, tráfico de droga e saúde mental.

O jogador inglês, que chegou a ser apontado, no início da carreira, como uma das maiores promessas do futebol mundial, foi perdendo rendimento ao longo do seu percurso no Tottenham, clube que representou desde os seus 20 anos e defendeu por sete temporadas, sendo fortemente incompreendido e criticado.

Aos 27 anos e a jogar atualmente na Turquia, no Besiktas, Dele Alli decidiu falar do passado íntimo muito atribulado, tornando-se caso raro no mundo mediático das estrelas do futebol.

"Quando tinha seis anos fui abusado por um amigo da minha mãe que parava muito lá em casa. Porque a minha mãe era alcoólica", conta na conversa com Gary Neville.